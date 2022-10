Com obtenir cendra líquida - Va de verd

Us heu preguntat mai per què després d’un incendi forestal la vegetació reneix amb un vigor insospitat? La resposta és ben senzilla, i la trobem a les cendres: són un adob magnífic per al substrat. L’Iván Vázquez, del canal de Youtube “La huerta de Iván”, ens ensenya com preparar a casa un fertilitzant a base d’aquest residu.