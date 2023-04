L'autèntica rosa de Sant Jordi - Va de verd

La tradicional rosa de Sant Jordi és la vermella, ja que, com diu la llegenda, de la sang del drac va brotar un roser de roses vermelles. Aquesta tradició cultural catalana no és recent. Al segle XV ja se celebrava la fira de la rosa, en la qual era costum regalar aquesta flor a l’estimada. És la gran protagonista d’aquesta diada, però no l’única: el 1930 es va sumar el costum de regalar un llibre i el 23 d’abril ha esdevingut el Dia del Llibre i la Fira de les Roses.

La Sara, de la floristeria Rosistirem, ens ensenya com preparen les roses per la diada. És un procés fàcil: es treuen les punxes de la tija i els pètals de seguretat, s’afegeix l’espiga i s’embolcalla amb un plàstic ecològic lligat amb la senyera. Pel que fa a la conservació, la Sara ens dona alguns consells: cada dia cal canviar l’aigua i fer talls petits a la tija en diagonal.