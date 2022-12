Com combinar les plantes per millorar el jardí - Va de verd

Sabies que existeixen associacions entre plantes que poden ser molt beneficioses? Per començar, combinar hortalisses que tinguin qualitats semblants t'ajudarà a reduir l'espai. A un mateix bancal podràs conrear plantes de cicle curt o llarg que necessitin quantitats d'aigua similars.

Per a crear una combinació correcta només has de tenir en compte les característiques de les plantes. L'Estela Delga de l'Escola Hortolana Vidaverdi ens dona els seus consells: Hem de parar atenció a l'alçada. Pot semblar obvi, però és necessari recordar que ajuntar plantes de la mateixa mida pot fer que es creïn ombres al cultiu. Millor combinar en un mateix bancal plantes altes, que necessitin molt de sol, amb d’altres més baixes, que hagin d'estar resguardades.

Com hem comentat abans, també s'ha de tenir en compte les necessitats de reg. Tenir una planta que necessita molta aigua al costat d'una que no, et crearà un conflicte a l'hora de regar-les i, segons com les reguis una de les dues –o potser totes dues- en sortirà perjudicada per excés o per defecte. Per acabar, també cal parar atenció als temps de creixement. És aconsellable combinar plantes de creixement lent amb d'altres que ho facin més ràpid, per aprofitar l'espai que encara no han ocupat les primeres.