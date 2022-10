Álvaro, de Tu huerto paso a paso: com fer adob amb cafè

Les vostres plantes estan toves, sense força i fins i tot una mica pansides? Segurament necessiten adob, i te’l pots fer a casa amb un ingredient tan quotidià com son els pòsits del cafè. El nostre moly, Álvaro, reconegut youtuber de "Tu huerto paso a paso", ens ensenya com fer-ho, i obtenir la quantitat de nitrogen extra que les nostre plantes necessiten per reeixir.