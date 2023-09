Josep Maria Pou | Únics

'Únics' repassa la trajectòria de Josep Maria Pou, un gran actor, director i gestor teatral, per qui és primordial no tan sols fer pensar i emocionar l'espectador, sinó també commocionar, trasbalsar i remoure en tot el seu ésser.

De ben jove, la fascinació per la comunicació el va portar a la interpretació. Des dels primers programes d'Estudio 1 a TVE, amb els seus papers al cinema i la televisió, ha tingut el luxe i l'encert de participar en bones produccions. Amb un enorme olfacte per triar les obres que representa o dirigeix, també com a director artístic teatral, Pou és per sobre de tot, un home de teatre.