Un verano en Vietnam: Episodio 2 - Serie completa en RTVE Play

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Paula es mordida por una serpiente y se despierta en un pueblo perdido. Aunque no está aún bien, viaja en autobús hasta llegar a un sitio donde tenga cobertura del móvil para llamar a Danh y a su hermana gemela. Danh va enseguida a buscarle. Pero al llegar a su habitación del albergue, sus objetos de valor han desaparecido y encuentra una nota de su aún marido, Lars, diciendo que todo lo tiene él, y que la espera en la playa. Lars, quiere recuperar a Paula sea como sea y Danh está interesado en Marie, su gemela, porque parece estar involucrada en procedimientos de adopción ilegales. Danh le cuenta a Paula, que como doctor, forma parte de una organización que busca prevenir la adopción ilegal. Los bebés recién nacidos a menudo son quitados a sus madres, diciendo que han fallecido. Pero Paula obliga a Danh que le prometa no involucrar a su hermana y protegerla. Mientras Marie, no quiere saber nada de su gemela.