En Vietnam a los pueblos que trabajan la alfarería se les llama (el reino de los jarrones cantantes) y la bahía de Ha Long es uno de los lugares más hermosos, no solo de Vietnam, sino del mundo. Veremos como se fabrica una cerámica que es famosa en todo el mundo y visitaremos un de los parajes más pintorescos, un lugar donde de las aguas color esmeralda del mar de China emergen enormes acantilados rocas e islas de las más insólitas formas y tamaños. Conoceremos a los pescadores y a sus familias. No has visto Vietnam si no has visto la bahía de Ha Long.