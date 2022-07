El belga Yves Lampaert (Quick-Step) ha llorado de emoción y se ha mostrado muy sorprendido tras ganar la primera etapa del Tour de Francia 2022, una contrarreloj en Copenhague, tras la que se ha vestido con el maillot amarillo. Lampaert ha dicho que para él hubiera sido ya un éxito quedar ente los diez primeros. "No me lo creo. Estaba bien, pero ganar la primera etapa del Tour... Es algo que ni había soñado. Vencer a Van Aert, Van der Poel, Ganna... Creo que solo me daré cuenta de lo que he hecho cuando vea a mi familia o cuando acabe el Tour", ha añadido Lampaert, primer líder del Tour.