Carlos Rodríguez se despega del tercer puesto, que consolida Adam Yates, pero el español no quiere salir de la pelea: "Adam ha estado fuerte. Tengo que estar contento porque lo he dejado todo en meta. Esto es el Tour. No se sabe nunca quién puede fallar. Espero no ser yo" ha explicado el granadino.

El Col de la Loze sentencia a Pogacar y Vingegaard abraza su segundo Tour; Gall se lleva la etapa, la crónica, por David Collazos