Tour | Carlos Rodríguez, "muy contento" de ser el mejor del Ineos

Carlos Rodríguez ha valorado la 6ª etapa del Tour de Francia 2023 en la meta de Cauterets, donde se aupado a la quinta posición de la clasificación general en su debut en la carrera. "Ha sido un trabajo increíble de todo el equipo. Han sacado mucha distancia Tadej (Pogacar) y Jonas (Vingegaard), pero hemos podido entrar con los demás (favoritos). El equipo ha estado de diez apoyándome", ha dicho el ciclista español. A los 22 años, Rodríguez es ya de facto el líder del Ineos, aunque él reniega de ese calificativo. "Estoy muy contento de cómo me está apoyando el equipo, pero las piernas me tienen que seguir respondiendo y queda mucho Tour. Y también ha agradecido que el equipo le está dando "libertad". Sobre las aspiraciones de podio, ha dicho: "Yo lo único en lo que creo es en el trabajo que he hecho y en seguir luchando y dar lo mejor de mi (...) Vamos a seguir luchando día a día para hacerlo lo mejor posible y el resultado que tenga que ser será". Finalmente, respecto a los elogios que le ha dedicado Egan Bernal, que ha trabajado para él en esta etapa y que ha dicho que admira a Carlos Rodríguez, el español ha devuelto las palabras de admiración al ganador del Tour 2019. "Egan es muy humilde y de él sí que tengo yo que aprender".