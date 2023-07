Pello Bilbao explica cómo ha ganado la etapa del Tour 2023

Pello Bilbao ha explicado a RTVE cómo ha logrado la victoria en la 10ª etapa del Tour de Francia 2023, que ha dedicado a Gino Mader, su compañero del equipo Bahrain fallecido hace menos de un mes tras sufrir una caída en el Tour de Suiza. "Es difícil concentrarse con todas las emociones que nos ha tocado vivir estas últimas tres semanas. Lo raro era poder concentrarme en carrera, aparte del público en casa (en la salida del Tour en el País Vasco). Ha sido una locura... En muchos momentos me resultaba difícil concentrarme porque me guiaba demasiado por las emociones. Pero hoy solo tenía una idea en mente", ha declarado Pello Bilbao. El ciclsita vizcaíno ha explicado cómo se ha desarrollado la carrera y cómo han sucedido los acontecimientos en la larga escapada. "Me ha tocado gastar bastante en el camino para animar a la gente y distanciar al grupo trasero. Pero hemos buscado una buena colaboración: todos han jugado a ganar, que es de agradecer. Yo sentía que era el más fuerte y tenía que controlar los últimos tres kilómetros. Sabía que (Georg) Zimmermann era el hombre a vigilar y quizá se ha precipitado atacando de lejos", ha relatado Bilbao, que ha insistido en su dedicatoria de la victoria "más especial" de su palmarés a Gino Mader.