Tour | La dedicatoria de Pello Bilbao: "Aquí la tienes, Gino"

Pello Bilbao, ganador de la 10ª etapa del Tour de Francia 2023, ha dedicado su triunfo al ciclista Gino Mader, su compañero del equipo Bahrain fallecido hace unos días tras sufrir una caída en el Tour de Suiza. "Teníamos una motivación especial y no iba a parar hasta conseguirlo, me daba igual la general y solo quería dedicarle una etapa. Aquí la tienes, Gino", ha dicho el emocionado corredor vizcaíno en la meta de Issoire. "Me daba igual si nos cogían y perdía todas las opciones de la general, solo pensaba en ganar la etapa. Muchas gracias al equipo y a Gino por la inspiración", ha añadido Pello Bilbao.