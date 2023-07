Ion Izagirre explica cómo ha ganado la 12ª etapa del Tour

El español Ion Izagirre (Cofidis) ha ganado escapado la 12ª etapa del Tour de Francia 2023. El ciclista vasco ha explicado en la meta de Belleville en Beaujolais cómo se ha gestado su victoria y cómo ha transcurrido la carrera: "He estado intentando todo el Touur coger una fuga y no ha podido ser hasta hoy. Hemos ido bien todo el día Guillaume (Martin) y yo", ha dicho en referencia a su compañero de equipo y de escapada. "He arrancado lejos, pero he podido mantener" la ventaja, ha añadido el corredor, que hizo los últimos 30 kilómetros en solitario. "Se hace largo, pero confiaba en mis fuerzas. sabía que si hacía una renta suficiente, si no tenían esa (referencia) visual (los perseguidores), me valdría". "Ha sido muy emocionante", ha concluido.