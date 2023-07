Tour 2023 | Carlos Rodríguez y el 'modo videojuego' de Pogacar

El español Carlos Rodríguez (Ineos) ha celebrado la victoria de su compañero Michal Kwiatkowski en la 13ª etapa del Tour de Francia 2023 en el Grand Colombier y ha lamentado no haber tenido suficiente "chispa" en las últimas rampas tras el ataque de Tadej Pogacar en el grupo de favoritos al triunfo final, al que solo ha seguido y a unos metros de distancia Jonas Vingegaard. "Parece que van en un videojuego y que a ellos dos no les duelen las piernas", ha dicho Carlos Rodríguez a RTVE. En todo caso, ha declarado sentirse "contento de haber aguantado casi hasta el final" y confiado en las dos etapas alpinas que vienen ahora. "Con suerte las dos me van bien".