TikTalking - Programa 7: Transfobia

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Luna Nueva Vicky no lo ha tenido nada fácil. La suya es la historia de una mujer transgénero que se ha enfrentado a todo con el objetivo de conseguir su sueño. En su día decidió contarle al mundo con pelos y señales su proceso de transición a través de TikTok. Una forma de divulgar en redes con la que pretende ayudar a que otras personas no sientan la soledad que ella sintió en muchas ocasiones. Además de tratar de resolver las dudas que sus más de ochocientos mil seguidores le lanzan. Vicky lo cuenta todo: desde las cirugías a las que se ha sometido para feminizar su rostro, pasando por el tratamiento hormonal, hasta las dificultades con las que se ha topado o el rechazo que ha sufrido por una parte importante de la sociedad. A pesar de los trámites y las dificultades que ha tenido que pasar, Vicky no se rinde y lucha porque algún día la transfobia desaparezca.