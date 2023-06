Sara Sorribes: "Me llevo muchas cosas muy buenas de Roland Garros"

La española Sara Sorribes ha terminado su aventura en Roland Garros 2023 al caer en octavos de final ante la brasileña Beatriz Haddad por 6-7(3), 6-3 y 7-5, en un partido muy largo de casi cuatro horas. "Me va a costar dormir esta noche por las oportunidades y cómo ha ido el partido", ha dicho Sorribes a RTVE. "Me llevo una experiencia muy positiva, me llevo muchísimas cosas muy buenas", ha añadido la tenista en una entrevista con Rosana Romero.