Alcaraz: "A veces digo: 'Charlie, haz magia'. Y salen esos golpes"

Al acabar la final, antes de encender al público con su guiño a David Bisbal, Alcaraz ha dejado una curiosa respuesta cuando Corretja le ha preguntado de dónde salen algunos de sus golpes, inexplicables y ya marca de la casa: "Al final hay golpes que se entrenan pero otros salen de dentro. A veces me digo: 'Charlie, haz magia'. Y entonces esos golpes te salen de dentro", dijo Alcaraz con una sonrisa y entre los aplausos del público. El campeón del torneo también ha analizado un partido en el que ha sufrido ante la agresividad de Struff pero ha sabido adaptarse: "En estas situaciones a veces los nervios te pueden y ha habido momentos en que he sufrido, pero he disfrutado más que sufrido", ha concluido el murciano.