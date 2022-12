El tiempo en Galicia 07-12-2022

Claros e máis nubes, sobre todo pola tarde. Os ceos iranse cubrindo primeiro polo sur onde as precipitacións serán máis probables e intensas. Comezarán de noite e estenderanse a metade norte, pero en xeral no resto serán chuvias débiles. As temperaturas continúan con poucos cambios. As máximas oscilan entre os 13 graos previstos en Lugo ou os case 19 que teñen en Boiro. 07/12/2022