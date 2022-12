El tiempo en Galicia 05-12-2022

Soben as temperaturas. Volveu xear en moitos puntos do interior, pero durante o día os termómetros mesmo chegan aos 17 graos en Pontevedra, algo máis baixos en Lugo e Ourense. Día con intervalos de nubes e con algunhas chuvias débiles e dispersas na metade do sur e na montaña de Lugo e Ourense. 05-12-2022