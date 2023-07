Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 31-07-2023 | RTVE Play

O mes de xullo remata baixo a influencia do anticiclón, con ventos de compoñente oeste. Unha situación que deixa néboas matinais e ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas sufriron un lixeiro descenso, e as máximas mantéñense, sen cambios significativos, con valores que van dende os 24 graos de Vigo aos 31 de Ourense. 31-07-23