Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 31-01-2023 | RTVE Play

Influencia anticiclónica, con circulación do leste. Con esta situación, bancos de néboa matinais en zonas de interior, que darán paso a ceos despexados en xeral. Pola noite, prevese un aumento de nubes baixas sen descartar algunha chuvia feble e puntual no extremo norte da Comunidade. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. 31-01-23