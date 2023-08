Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 30-08-2023 | RTVE Play

Hoxe repetíronse os orballos no terzo norte que foron desaparecendo ao tempo que se abrían máis claros. Os ceos están máis despexados sobre todo no sur. As temperaturas nocturnas foron máis baixas, con mínimas que quedaron por baixo dos 10 graos en puntos coma Melide, Cospeito ou Verín. As temperaturas máximas oscilarán entre os 23 graos previstos na Coruña aos 30 de Ourense. Sobre 26 terán en Lugo e en Pontevedra chegarán aos 28. 30-08-23