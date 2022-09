Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 29-09-2022 | RTVE Play

Hoxe recibimos unha nova fronte que deixa ceos nubrados e chubascos xeneralizados, máis frecuentes e intensos pola mañá, para ir moderándose conforme avanza o día. As temperaturas sofren un lixeiro descenso con máximas que non pasan dos 17 graos en Santiago ou 19 na Coruña. Ventos do noroeste frouxos en xeral. 29-09-22