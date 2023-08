Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 29-08-2023 | RTVE Play

Seguimos aínda con temperaturas baixas para esta época do ano e de novo esta mañá a metade norte de Galicia volveu amencer con algúns orballos que pola tarde se poderán estender a calquera punto da comunidade. Continuamos nunha situación intermedia entre o anticiclón do Atlántico e as borrascas localizadas sobre Europa Central, o que fai que nos chegue vento frío do norte. 29-08-23