Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 28-08-2023 | RTVE Play

Galicia comeza a semana con predominio dos ventos do noroeste, inestabilidade atmosférica e temperaturas máis baixas do que é habitual a finais de agosto. Os ceos mantéñense en xeral moi nubrados, con algunhas chuvias febles e intermitentes, sobre todo na metade norte. As marcas dos termómetros soben un chisco, e o vento sopra frouxo do noroeste, con intervalos algo máis fortes no litoral. 28-08-23