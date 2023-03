Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 28-03-2023 | RTVE Play

Soben aínda máis as temperaturas. Notámolo esta mañá, coas mínimas moito máis suaves ca onte. Durante a tarde as máximas oscilarán entre os 21 graos da Coruña e os 26 previstos en Ourense. Aumentan as nubes altas e tamén o vento do sur, que pode deixar refachos fortes no noroeste 28-03-23