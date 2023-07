Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 27-07-2023 | RTVE Play

Hoxe agárdase a entrada dunha fronte atlántica. Pola tarde irán aumentando as nubes nas montañas do leste de Ourense. Xa pola noite, haberá chuvias febles no noroeste da Comunidade. As temperaturas máximas descenderán na fachada atlántica e quedarán sen cambios significativos no resto. 27-07-2023