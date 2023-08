Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 25-08-2023 | RTVE Play

Amencemos cos ceos nubrados e algunhas chuvias febles e ocasionais no norte das provincias da Coruña e Lugo. Agora pola tarde estanse abrindo claros na metade sur, pero segue máis nubrado no norte. As temperaturas van baixando, máis na metade leste, onde onte aínda facía bastante calor. Os ventos sopran frouxos do norte. 25-08-23