Telexornal - Galicia  El tiempo en Galicia 25-08-2022

Límites na calefacción e no aire acondicionado, apagado de escaparates ás dez... Medidas de aforro enerxético xa en vigor, que hoxe se validan no Congreso // Vigo deixará de usar auga dun dos encoros dos que se fornece para que teñan máis os concellos de Nigrán Día nubrado en toda a comunidade, con pequenos chuvascos, máis probables no norte e interior. As temperaturas descenden e só Ourense chegará os 30 graos de máxima. A excepción a todo isto, na zona das rias baixas, onde os ceos irán despexando pola tarde. 25-08-2022