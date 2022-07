Telexornal - Galicia  El tiempo en Galicia 22-07-2022

Abundantes nubes pola mañá, que irán retrocedendo ata quedar o ceo despexado pola tarde, especialmente na metade sur. As temperaturas máximas descenden e quedan entre os vinte graos da Coruña e os trinta de Ourense. O vento seguirá soprando do norte e nordés, con máis forza no litoral atlántico. 22-07-22