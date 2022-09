Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 20-09-2022 | RTVE Play

Algunhas nubes baixas e néboas no interior de Lugo pola mañá. Pola tarde, medrarán nubes de evolución no sur de ourense onde non se descarta algunha treboada ocasional e algun chuvasco illado. As temperaturas descenderán algo na metade norte, con máximas entre os 21 graos na Mariña aos 33 de Ourense 20-09-22