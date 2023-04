Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 19-04-2023 | RTVE Play

As altas presións continúan un día máis, traendo consigo estabilidade. Ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con bancos de néboa matinais no interior e brétemas costeiras que serán máis mestas ao final do día. As temperaturas máximas ascenden na metade leste, superando os 30 graos en Ourense, e descenden no resto. 19-04-23