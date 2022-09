Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 16-09-2022 | RTVE Play

Recuperamos a nfluencia anticiclónica, tras un comenzo do día con nubes baixas, os ceos quedan pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mínimas descenderon lixeiramente pero as máximas tenden a subir. O vento soprará do nordés, con refachos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. 16-09-22