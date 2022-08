Telexornal - Galicia  El tiempo en Galicia 16-08-2022

E despois do paso dunha fronte fría durante a madrugada volve a chuvia. Son chuvascos que poden caer en calquera punto de Galicia. Serán máis frecuentes e intensos no terzo norte onde tamén poden vir acompañados de treboadas. Durante a mañá sobre todo choveu na provincia da Coruña. As temperaturas volveron baixar. Hoxe as máximas roldarán os 20 graos. 16-08-2022