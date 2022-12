Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 13-12-2022 | RTVE Play

Chuvias persistentes que poden ser treboentas, máis frecuentes pola tarde e na metade sur. As temperaturas mínimas subiron de xeito importante grazas aos ventos do sur que deixan sentir sobre todo na costa. As temperaturas máximas oscilarán entre os 14 graos prvistos na coruña aos 17 da Coruña. 13-12-2022