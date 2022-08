Telexornal - Galicia  El tiempo en Galicia 08-08-2022

Situación intermedia entre a baixa térmica e o anticiclón, que afecta especialmente as zonas do interior, con bancos de néboa matinais que deixarán trás de si ceos nubrados pola tarde, con posibilidade de pequenos chuvascos dispersos. No resto de Galicia, ceos mais despexados, e intervalos fortes de vento no norte. 08-08-2022