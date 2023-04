Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 05-04-2023 | RTVE Play

Ceos despexados en xeral con algunhas nubes de tipo alto. O vento frouxo de compoñente norte, moderado no litoral, e as temperaturas suben lixeiramente no norte da comunidade, e baixan un pouco na metade sur. As máximas oscilan hoxe entre os 18 graos da Coruña e os 24 de Ourense. 05-04-23