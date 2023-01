Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 05-01-2023 | RTVE Play

Bo día para recibir os Reis. As néboas da mañá en moitos lugares do interior deixaron paso a ceos que alternan nubes e claros. Está máis cuberto no oeste da provincia da Coruña, onde mesmo se pode rexistrar algunha chuvia feble e ocasional. As temperaturas seguen sen cambios importantes e os ventos son frouxos de compoñente sur. 05-01-23