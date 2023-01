Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 04-01-2023 | RTVE Play

Unha fronte feble e pouco activa podería deixar algunhas choivas nas costas da Coruña e Pontevedra. Os ventos sopran do sur e soben as temperaturas, sobre todo as mínimas, que oscilan entre os 5 graos de Lugo e os 10 da Coruña e Pontevedra. As máximas roldarán os 14 ou15 graos en toda a comunidade 04-01-23