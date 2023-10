Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 03-10-2023 | RTVE Play

Despois do paso dunha fronte pouco activa durante a madrugada, Galicia queda hoxe baixo a influencia das altas presións. A partir do mediodía foron abrindo grandes claros, persistindo as nubes baixas no norte e leste de Lugo. As temperaturas descenden lixeiramente, con máximas entre os 21 graos de Lugo e os 26 de Ourense. 03-10-2023