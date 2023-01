Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 03-01-2023 | RTVE Play

Ceos parcialmente cubertos, con máis nubes canto máis ao oeste e con algunha chuvia miúda na zona costeira da provincia da Coruña. Houbo néboas a primeira hora nos vales do interior. As temperaturas máximas mantéñense coma onte e os ventos serán frouxos do sur, con intervalos fortes no litoral entre Bares e Fisterra. 03-01-22