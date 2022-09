Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 02-09-2022 | RTVE Play

Néboas no litoral oeste durante a mañá e ceos parcialmente cubertos con algúns chuvascos dispersos e ocasionais no resto, máis probables na metade norte. As temperaturas mantéñense sen cambios importantes ou cun lixeiro descenso das máximas. Os ventos, do suroeste pola mañá, irán virando a norte co avance da xornada. 02-09-22