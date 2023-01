Telexornal - Galicia: El tiempo en Galicia 02-01-2023 | RTVE Play

Ceos con alternancia de nubes e claros, con algúns chuvascos, máis probables no oeste da comunidade. Os ventos sopran frouxos do sur, e baixan as temperaturas, con mínimas que van dos tres graos de Lugo aos 8 da Coruña e Pontevedra, e máximas que non pasarán dos 14 graos, que vai marcar Vigo. 02-11-23