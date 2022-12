Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 05-12-2022 | RTVE Play

A Coruña será a sede da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial (Aesia) // Comeza unha ponte festiva que para os máis afortunados pode ser de ata unha semana. Mentres en Vigo hoteis, restaurantes e comercios están cheos, outras cidades apenas teñen as reservas ao 50 por cento // En Pontevedra, os comerciantes quéixanse polo atraso no acendido da iluminación // Cúmprense 80 anos da publicación da Familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. A Fundación do Nobel expón en Padrón os manuscritos e outros documentos relacionados coa novela // Comeza na Coruña o Fanzine Fest, o festival que tenta achegar a música electrónica a todos os públicos 05-12-2022