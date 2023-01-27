Telexornal - Galicia: Telenorte 2 País Vasco 27/01/23 | RTVE Play

Telexornal - Galicia Telenorte 2 País Vasco 27/01/23
EL LEHENDAKARI VISITA TELENORTE PARA ANALIZAR LA ACTUALIDAD/ DESPEDIDA A RODOLFO ARES/ EL BUQUE AITA MARI SE ENFRENTA A MULTA MILLONARIA/ LA...27/01/2023 00:24:59
EL LEHENDAKARI VISITA TELENORTE PARA ANALIZAR LA ACTUALIDAD/ DESPEDIDA A RODOLFO ARES/ EL BUQUE AITA MARI SE ENFRENTA A MULTA MILLONARIA/ LA...27/01/2023 00:24:59
EL LEHENDAKARI VISITA TELENORTE PARA ANALIZAR LA ACTUALIDAD/ DESPEDIDA A RODOLFO ARES/ EL BUQUE AITA MARI SE ENFRENTA A MULTA MILLONARIA/ LA ENFERMERÍA SALE A LA CALLE POR LA CONVOCATORIA DE OPE/ EL ATHLETIC PASA A SEMIFINALES 27/01/22