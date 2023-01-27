Telexornal - Galicia: Telenorte 2 País Vasco 27/01/23 | RTVE Play
Telexornal - Galicia  Telenorte 2 País Vasco 27/01/23

EL LEHENDAKARI VISITA TELENORTE PARA ANALIZAR LA ACTUALIDAD/ DESPEDIDA A RODOLFO ARES/ EL BUQUE AITA MARI SE ENFRENTA A MULTA MILLONARIA/ LA...

27/01/2023 00:24:59
Recomendado para todos los públicos
Telenorte 2 País Vasco 27/01/23 Telenorte 2 País Vasco 27/01/23
Telenorte 2 País Vasco 27/01/23 00:24:59 27/01/2023
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Sinopsis

EL LEHENDAKARI VISITA TELENORTE PARA ANALIZAR LA ACTUALIDAD/ DESPEDIDA A RODOLFO ARES/ EL BUQUE AITA MARI SE ENFRENTA A MULTA MILLONARIA/ LA ENFERMERÍA SALE A LA CALLE POR LA CONVOCATORIA DE OPE/ EL ATHLETIC PASA A SEMIFINALES 27/01/22

Idiomas
Castellano