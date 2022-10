Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 31-10-2022 | RTVE Play

Son os días de máis actividade nos cemiterios, aínda que a chuvia de esta mañá desanimou algúns visitantes // O que non falta son as flores, que se venden como todos os anos, a pesares de que tamén subiron de prezo // En Galicia só un cemiterio ten todas as súas sepulturas en galego. Está en Lugo, no municipio de Paradela // O Celta volve perder. Caeu por 3 goles a 1 ante Almería nun partido moi marcado polas decisións arbitrais // Remata un outubro especialmente chuvioso en Galicia, cun 30 por cento máis de precipitacións do habitual neste mes. 31-10-2022