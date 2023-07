Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 31-07-2023 | RTVE Play

Cerca de 900.000 desprazamentos. E o cálculo da dirección xeral de tráfico para as estradas galegas na operación primeiro de agosto, que rexistrará a maior intensidade a partir das seis da tarde. | O concello de Santiago presenta un código de boas prácticas para o turismo, con consellos para evitar comportamentos incívicos como os rexistrados nos últimos tempos por parte dalgúns visitantes. | Medallas de ouro para Ana Peleteiro, Belén Toimil e Adrián Ben, Tres deportistas que certifican o triunfo do Atletismo galego no campionato nacional de Valencia. | Todo listo para que a localidade de Brión se enfronte, esta noite, á toledana de Yepes, no Grand Prix do verán. O obxectivo: facerse cun posto nas semifinais do mítico programa que regresa a TVE 18 anos despois 31-07-23