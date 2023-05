Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 31-05-2023 | RTVE Play

Xa son máis de 200 os casos de gastroenterite rexistrados en Betanzos. Sanidade mantén a prohibición de utilizar a auga da traída para o consumo, a espera do resultado de novas analíticas. // A folga de funcionarios xudiciais provoca a suspensión, en Zamora, do xuízo ao que ía someterse o presidente, en funcións, da Deputación de Ourense. A súa defensa alega que non é certo que fose a máis 200 quilómetros nun coche oficial. // No día sen tabaco, actividades informativas en todas as cidades para alertar dos perigos de fumar. A Xunta presenta un plan para reducir a porcentaxe de adolescentes fumadores, actualmente do 16 por cento. // 31-05-23