Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 31-03-2023 | RTVE Play

As estacións de autobuses, practicamente inactivas, polo seguemento masivo da Folga dos conductores, en demanda de mellores condicións de traballo. // Moitos turistas adiantan a sua chegada e as reservas de última hora non paran de medrar. O sector conta en toda Galicia con ocupacións superiores ao 85 por cento e chegar ao completo nos días festivos. // Controlados ou extinguidos os incendios rexistrados nas últimas horas. Entre eles o de Baleira, en Lugo, onde arderon máis de 1.400 hectáreas. Foi causado, segundo a Garda Civil, pola neglixencia dun veciño nunha queima forestal non autorizada. // Case 3.000 novos casos de cancro de cólon son detectados cada ano en Galicia. O diagnóstico precoz, a alimentación e o exercicio son as claves para previr a doenza, tal como como destacan os especialistas no día adicado a esta enfermidade.

31-03-23