Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 31-01-2023 | RTVE Play

Hoxe custou que os termómetros empezaran a rexistrar valores positivos. A temperatura máis baixa atopámola en Calvos de Randín onde esta mañá tiñan 10 graos baixo cero. // A Xunta solicita que poidan retrasar a xubilación ata os 72 anos, para facer fronte a falla de profesionais que se espera que se agrave nos próximos anos. // Reducir ao máximo as viaxes en coches particulares, as emisións contaminantes e a sinistralidade. É o obxetivo da nova estratexia galega de mobilidade, presentada hoxe pola conselleira de Infraestructuras. // No municipio coruñes de Cariño un aumento dos niveis de niquel por riba do recomendado impide dende hai máis de dous meses poder consumir auga da traída. 31-01-23